İzmir'de terör örgütü PYD/ YPG üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar sonucu 4 şüphelinin, Buca ve Menderes ilçelerinde PYD/YPG adına örgütsel faaliyet göstermeye çalıştıklarını tespit etti.
Ekipler, Suriye uyruklu H.M, M.M, N.E.Ş. ve M.E.H'yi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:43 - Kaynak: AA
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