İzmir'de terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı

20.03.2022 13:38
İzmir'de terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

İzmir'de terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarına yönelik uygulamaları kapsamında, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen R.T, Karabağlar ilçesinde gözaltına alındı.

FETÖ'ye üye olmaktan aranan T.K. de Balçova ilçesinde yakalandı.

YORUMLAR
500
Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı Son dakika! İzmir'deki terör örgütü PKK operasyonunda 3 tutuklama Son dakika! İzmir'deki terör örgütü PKK operasyonunda 3 tutuklama

Jandarma, 21 Mart, İzmir, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:46:06. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement