İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları ve çektikleri videoları sosyal medyada paylaştıkları suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alsancak semtinde, 20 Mart'ta yapılan nevruz etkinliğinin ardından gözaltına alınan 5 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven sloganlar atılması ve videoların sosyal medyada paylaşılması üzerine, 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce kimlikleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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