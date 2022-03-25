İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla 45 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla 45 kişi yakalandı

25.03.2022 09:52
İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla 45 kişi yakalandı

İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla 45 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla 45 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posterini açarak, örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerası kaydı incelendi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerden 45'i kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Slogan, Terör, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla 45 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla 45 kişi yakalandı - Son Dakika
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