İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon - Son Dakika
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İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

18.03.2022 09:34

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

İZMİR - İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve koordinesi doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 4'ü kadın, 10'u erkek toplam 14 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. İzmir'in Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin gözaltı ve adli işlemlerine devam edildiği ifade edildi.

İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon
İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon
İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon - Son Dakika


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