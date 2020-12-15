Son dakika haberi: Terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı
15.12.2020 11:55
Bir son dakika haberine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan B.A'nın yeri tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
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