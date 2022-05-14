İzmir'de tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İzmir'in Narlıdere ilçesinde tadilat için tersanede bulunan balıkçı teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altıevler Mahallesi'ndeki tersanede bir teknede tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.
Yangın kısa sürede yandaki başka bir tekneye sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İki teknede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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