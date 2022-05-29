Test etme bahanesiyle bindiği motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Test etme bahanesiyle bindiği motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli aranıyor

29.05.2022 10:09

İzmir'de satın almak üzere incelediği motosikleti, test etme bahanesiyle binerek kaçıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de satın almak üzere incelediği motosikleti, test etme bahanesiyle binerek kaçıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Süleyman Kürcen (22), 25 bin lira değerindeki motosikletini internetten satışa çıkardı. İlanı koyduktan bir süre sonra Kürcen'i arayan bir kişi motosikleti almak istediğini söyledi.

Buluşma noktasında motosikleti inceleyen ve sorular soran kişi, motosikletle test sürüşü yapmak istediğini söyledi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayda motosiklete binen kişi gaza basarak uzaklaştı.

Kürcen, bu kişiye telefonundan ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelinin eşkalini belirledi.

Süleyman Kürcen, AA muhabirine, buluşma noktasına geldiğinde alıcı gibi davranan kişiden hiç şüphe duymadığını ifade etti.

Bu kişinin motosiklet hakkında sorular sorduktan sonra test etmek istediğini belirten Kürcen, güvenmediği için beraber binme teklifi yaptığını söyledi.

Kürcen, "Ben daha binmeden bastı gitti. Ben de durumu polise bildirdim. Kendisinden şikayetçi oldum. Motosikletimin bulunmasını istiyorum." dedi.

Test etme bahanesiyle bindiği motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli aranıyor
Test etme bahanesiyle bindiği motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli aranıyor
Test etme bahanesiyle bindiği motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli aranıyor
Test etme bahanesiyle bindiği motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli aranıyor

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Kaynak: AA

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