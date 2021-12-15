İzmir'de teyp arkasında uyuşturucu zulası - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde polisin durduğu otomobilde teybin arkasına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. 3 şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayişi Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan S.İ., E.Ş. ve G.G. araçtan indirilerek polis ekiplerince üst aramaları gerçekleştirildi. Ardından adli mercilerden alınan izin doğrultusunda ekipler tarafından otomobil içerisinde de detaylı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda, araç içerisinde bulunan teybin arka iç kısmına zulalanmış halde 69,7 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Öte yandan, olayla ilgili S.İ., E.Ş. ve G.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. ile G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş. ise tutuklandı.

(Levent Aydın/İHA)