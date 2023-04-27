İzmir'de 22 yaşındaki gencin sokak arasında öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'de 22 yaşındaki gencin sokak arasında öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

27.04.2023 16:33

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ticari taksi tarafından takip edilen araçta gerçekleştirilen ve 22 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği cinayet anına ilişkin kamera görüntülerine ulaşıldı.

25 Nisan akşamı saat 23.00 sıralarında Adalet Mahallesi, Şehit Pilot Türker Aydın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, başka bir araçta seyir halinde olan araç sürücüsü Volkan Süvari (22), kendisini takip eden ve plakası henüz tespit edilemeyen ticari takside bulunan kişiler tarafından ara sokakta silahlı saldırıya uğradı.

Art arda tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna mermiler isabet eden Süvari ağır yaralanırken, ticari taksi ise hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Süvari, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Süvari'nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, kaçan ticari taksinin plakasının tespiti ile olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.

İzmir'deki korkunç cinayet anı kamerada

ŞÜPHELİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan korkunç cinayet anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde taksiden inen iki kişiden birinin otomobilde bulunan Volkan Süvari'ye ateş ettiği, diğerinin de araçtan indiği anlar görüldü. Daha sonra ateş eden kişinin şoför mahalline diğerinin de yolcu koltuğuna oturduğu ve olay yerinden taksiyle kaçtıkları anlar yer aldı. Olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir'deki korkunç cinayet anı kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 22 yaşındaki gencin sokak arasında öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 22 yaşındaki gencin sokak arasında öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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