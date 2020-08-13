İzmir'de tinerle yakıldığı iddia edilen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'yu İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen Zafer Koyuncu (32), Seyhan Mahallesi'nde arabayla yoldan geçen kişilerle tartışmaya başladı.

İzmir 'in Buca ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından tinerle yakıldığı ileri sürülen genç hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 23:29

Kaynak: AA

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