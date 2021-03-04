İzmir'de tır bakım istasyonunda yangın - Son Dakika

Bornova ilçesinde tır bakım istasyonunda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Egemenlik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 6108 Sokak'ta bulunan tır bakım istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çevredeki iş yerlerine yangının sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.