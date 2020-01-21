İzmir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

İzmir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan H.V. (26) idaresindeki 33 BDD 53 plakalı tır, kavşakta Şaban Bozkurt (57) yönetimindeki 35 KGR 73 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Şaban Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan tır şoförünü gözaltına alınırken, Bozkurt'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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