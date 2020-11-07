İzmir'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale -İzmir karayolunun Biçerova kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.G. yönetimdeki 31 R 5390 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 48 ES 022 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. ile G.K yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR