Son Dakika Haberleri: İzmir'de tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü
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İzmir'de tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü

4 saat önce

İzmir'de Seferihisar-Kuşadası karayolunda pikap ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
İzmir'de Seferihisar- Kuşadası karayolunda pikap ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seferihisar-Kuşadası karayolunun Ahmetbeyli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Mutlu yönetimindeki pikap, karşı yönden gelen Bülent Batur'un kullandığı 35 AEL 184 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ayhan Mutlu ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Mutlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Mutlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Seferihisar Kuşadası karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçlarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:37 Kaynak: İHA
Kuşadası, Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa
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