İzmir'de tır işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de tır işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de tır işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tırın ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tırın ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Salih Özen'in kullandığı 34 FF 1979 plakalı tır, İzmir- Aydın otoyolunda Karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır bariyerlere vurdu. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Karayolları görevlisi E.S. hastaneye kaldırıldı.

Özen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İzmir'de tır işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:43 Kaynak: AA

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