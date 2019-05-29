Son Dakika Haberleri: İzmir'de tır kazası kask kamerasında
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İzmir'de tır kazası kask kamerasında

1 saat önce

İzmir'de otoyolda seyreden bir tır, motosiklet konvoyunu sollamak isterken kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi.

İzmir'de otoyolda seyreden bir tır, motosiklet konvoyunu sollamak isterken kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kameraya yansıdı. Olay, İzmir-Çeşme Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler için düzenlenen cenaze törenine katmak için konvoy halinde giden motosiklet grubunu geçmek isteyen bir tır, sollama yaptıktan sonra bir anda hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden tır ardından yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. O anlar konvoyda seyreden bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kazayı gören motosiklet sürücüsü hemen sürücünün yardımına koştu.
(İHA)
İzmir'de tır kazası kask kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:31 Kaynak: İHA
Çeşme, Motosiklet, İzmir, Güncel
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