Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tır Minibüse Çarptı: 12 Yaralı

İzmir'de Tır Minibüse Çarptı: 12 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

İzmir'de Tır Minibüse Çarptı: 12 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolu Kemalpaşa ilçesi yakınlarında kavşağa kontrolsüz yaklaşan sürücüsü öğrenilemeyen 35 KN 506 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 35 PGL 87 plakalı işçi taşıyan minibüse arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki işçilerden 12'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 8'i ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:03:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tır Minibüse Çarptı: 12 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]