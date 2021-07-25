İzmir'de tır, otomobili 25 metre sürükledi: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de tır, otomobili 25 metre sürükledi: 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeki tır, aynı istikamette seyreden otomobile çarparak 25 metre sürükledi. Kazada 3 kişi yaralanırken, TIR şoförünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında, Ödemiş ilçesi ile Balabanlı Mahallesi'ni birbirine bağlayan karayolu üzerinde meydana geldi. Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş ilçe merkezi istikametine gitmekte olan 15 SE 551 plakalı TIR, aynı istikamette seyreden Mehmet Keskin yönetimindeki 35 KUZ 55 plakalı araca hızla arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 35 KUZ 55 plakalı otomobil, 25 metre sürüklenerek yol kenarına savruldu. Savrulan otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Keskin, Gülşah Keskin ve Özlem Dizel yaralanırken, TIR sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi Acil servisine sevk edildi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazada yaralanan vatandaşların tedavileri sürüyor.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.