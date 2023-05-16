Arıza yapan tır yolun ortasında dururken arkasından gelen otomobil ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Arıza yapan tır yolun ortasında dururken arkasından gelen otomobil ok gibi saplandı: 1 ölü

16.05.2023 13:44

İzmir'in Buca ilçesi çevre yolunda, arıza yaparak yol ortasında duran demir yüklü tıra arkadan çarpan otomobillin sürücüsü 29 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü K.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saat 01.30 sıralarında Buca ilçesinde seyir halinde olan K.Ç. idaresindeki demir yüklü tır, yol ayrımına yakın bir noktada arızalanarak orta şeritte durdu.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Bolat (29) yönetimindeki otomobil, tıra çarparak ok gibi saplandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, otoyol trafik polisleri, 110 AKS ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bolat'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Bolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü K.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İzmir'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İzmir, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arıza yapan tır yolun ortasında dururken arkasından gelen otomobil ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
22:40 ATA İttifakı ortağı Millet İttifakı'na göz kırptı! AP'den ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:38 Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:33 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:26 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nden ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:49:02. #1.12#
SON DAKİKA: Arıza yapan tır yolun ortasında dururken arkasından gelen otomobil ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement