Arıza yapan tır yolun ortasında dururken arkasından gelen otomobil ok gibi saplandı: 1 ölü

Saat 01.30 sıralarında Buca ilçesinde seyir halinde olan K.Ç. idaresindeki demir yüklü tır, yol ayrımına yakın bir noktada arızalanarak orta şeritte durdu.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ



Aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Bolat (29) yönetimindeki otomobil, tıra çarparak ok gibi saplandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, otoyol trafik polisleri, 110 AKS ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bolat'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Bolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü K.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.