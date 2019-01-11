Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tire-Belevi Karayolu, Kuvvetli Sağanakla Birlikte Oluşan Sel Nedeniyle Trafiğe Kapandı.

İzmir'de Tire-Belevi Karayolu, Kuvvetli Sağanakla Birlikte Oluşan Sel Nedeniyle Trafiğe Kapandı.

25 dakika önce

IHAAW094027-GEN/11-01-2019- İzmir'de Tire-Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı.

İzmir'de Tire-Belevi Karayolu, Kuvvetli Sağanakla Birlikte Oluşan Sel Nedeniyle Trafiğe Kapandı., System.String[]
IHAAW094027-GEN/11-01-2019

- İzmir'de Tire- Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyruklarının olduğu ve bazı araçların mahsur kaldığı belirtilirken, taşkının yaşandığı noktaya çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi. 11.01.2019 09: 40: 27 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Tire, Belevi, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı Ünlü İsimler, 3,5 Yaşındaki Lösemi Hastası Çocuğa İlik Donörü Olmak İçin Seferber Oldu

Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz! Erdoğan'ın 2 Ay Ertelediği İZBAN Grevinde, Yüzde 25 Zam ile Anlaşmaya Varıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:11:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tire-Belevi Karayolu, Kuvvetli Sağanakla Birlikte Oluşan Sel Nedeniyle Trafiğe Kapandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]