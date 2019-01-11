İzmir'de Tire-Belevi Karayolu, Kuvvetli Sağanakla Birlikte Oluşan Sel Nedeniyle Trafiğe Kapandı.
25 dakika önce
IHAAW094027-GEN/11-01-2019- İzmir'de Tire-Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı.
IHAAW094027-GEN/11-01-2019
- İzmir
'de Tire- Belevi
karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyruklarının olduğu ve bazı araçların mahsur kaldığı belirtilirken, taşkının yaşandığı noktaya çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi. 11.01.2019 09: 40: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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