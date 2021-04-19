İzmir'de tırın beton mikserine çarpması sonucu hasar meydana geldi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın park halindeki beton mikserine çarpması sonucu hasar oluştu.
Kemalpaşa Mahallesi 7240 Sokak'ta Ömer Kılıçtaş (52) idaresindeki su şişeleri yüklü 06 BYL 944 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırda bulunan su şişeleri yola savruldu.
Kazada sürücü yara almazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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