İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Halil İbrahim Eker'in (43) kullandığı 35 Y 8317 plakalı otomobil, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte Tevfik Özdemir yönetimindeki 16 ABC 103 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobilde sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Kemalpaşa, Bağyurdu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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