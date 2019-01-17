Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tırla Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

İzmir'de Tırla Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

2 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'de Tırla Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


İzmir'den Turgutlu yönüne giden Erdal Acar'ın (38) kullandığı 45 TL 088 plakalı otobüs, Halilbeyli Kavşağı yakınlarında, Kemal Derici (41) idaresindeki 35 GA 7665 plakalı tırla çarpıştı.


Kazada, tır sürücüsü Kemal Derici ile otobüsteki yolculardan Yahya Özkan (17), Tolga Gün (27) ve Onur Okan (17) yaralandı.


Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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