İzmir'de TOKİ şantiyesinde yangın - Son Dakika
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İzmir'de TOKİ şantiyesinde yangın

25.07.2022 18:54
İzmir'de TOKİ şantiyesinde yangın

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde TOKİ şantiyesinde yangın çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde TOKİ şantiyesinde yangın çıktı. Yangında, işçilerin barındığı bazı konteynerler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 15.30 sıralarında, deprem mağdurları için inşa edilen TOKİ konutları inşaatında çalışan işçilerin barındığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, kısa sürede birbirine bitişik halde, 2 katlı olarak inşa edilen konteynerlerin tamamını sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken birçok konteyner kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de TOKİ şantiyesinde yangın - Son Dakika

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