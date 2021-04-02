İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlar yükselmeye başladı - Son Dakika

İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlar yükselmeye başladı

02.04.2021 11:53
İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlar yükselmeye başladı, System.String[]

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için Bayraklı ilçesindeki rezerv alanında yapılacak 3 bin 500 konuttan ilk etabı olan 397'sinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için Bayraklı ilçesindeki rezerv alanında yapılacak 3 bin 500 konuttan ilk etabı olan 397'sinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan çok sayıda binada ağır hasara neden oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin çalışmaları kapsamında ilk planda can kayıplarının yaşandığı 7 bölgedeki yaklaşık 100 bina yıkılırken, kent genelinde depremden etkilenen 488 binanın yıkımı için işlemlere başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat'ta İzmir'de katıldığı törende 7 proje bölgesi ve Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanında bulunan rezerv alanında toplam 1444 konutun temeli atıldı. Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alanda ilk etapta 397 konutun inşası için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Projesi, ihalesi ve denetimi TOKİ tarafından yapılan alanda ilk binalar yükselmeye başladı. Alanda 3 ada üzerinde gerçekleştirilen projede 336 adet üç artı bir, 61 adet iki artı bir daire yapılması planlanıyor. TOKİ tarafından etap etap gerçekleştirilecek ihaleler sonunda toplamda 3 bin 500 konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Halen inşaatı devam eden projede ise 2 çocuk oyun alanı, 1600 metrekare peyzaj alanı, 18 bin metrekare yeşil alan, 200 metre uzunluğunda bisiklet yolu ile 100 metre uzunluğunda yürüyüş yolu bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine, depremin ardından zarar gören binalarla ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. Bayraklı bölgesindeki 7 proje alanındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Albayrak, şunları aktardı:

"Rezerv alanda 8 bin konuta kadar konut üretme şansına sahibiz. Tüm planlama işlemleri bakanlığımız ve TOKİ tarafından yapılacak. İlk etapta 3 bin 500 konutun yapılacağı bu alanda TOKİ tarafından 397 konutun ihalesi yapıldı. Alandaki zemin çalışmaları tamamlandı. Bu bölgede zemin artı dört ve zemin artı beş olmak üzere toplam 34 blok yapılacak. 4 blokta zemin çalışmaları bitti, betonarme çalışmaları devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla rezerv alanındaki konutların, depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında bağlantı yolları, sosyal donatı alanlarıyla yeni bir kentin inşa edilmiş olacak. Tüm hizmetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yapılacak."

Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İzmir'de devam eden çalışmalara çok önem verdiğini sözlerine ekledi.

Yüklenici firmanın şantiye sorumlusu inşaat mühendisi Ali Kökkız ise çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek "23 Şubat'tan bu yana çalışmalarımız devam ediyor. Planlanan zamanda hak sahiplerine konutlarını teslim edebilmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Seferihisar, İnşaat, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlar yükselmeye başladı - Son Dakika


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