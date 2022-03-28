İZMİR'DE TOMBALA BASKININDA 141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ - Son Dakika
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İZMİR'DE TOMBALA BASKININDA 141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

28.03.2022 14:01

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir depoya, polisin düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 78 kişiye, toplam 141 bin 882 lira para cezası kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir depoya, polisin düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 78 kişiye, toplam 141 bin 882 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere mahallesindeki A.K.'ye ait depoda tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen 16 Mart'ta söz konusu depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadığı belirlenen toplam 78 kişiye toplam 141 bin 882 lira para cezası kesildi. A.K. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Jandarma, Bornova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİR'DE TOMBALA BASKININDA 141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ - Son Dakika
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