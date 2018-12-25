İzmir'de Tombala Operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 2 kişiye işlem yapıldı.
İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 2 kişiye işlem yapıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Yoğurtçular Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynama makinesi, sayıların ekrana yansıtılmasını sağlayan 2 projektör, 90 tombala topu, 168 tombala kartı ve 5 bin 723 plastik pul ele geçirdi.
Ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişiye kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesi suçlarından idari para cezası kesti.
Jandarma ekipleri, F.A. ve S.A.A. hakkında ise "kumar oynamak için yer temin ederek imkan sağlamak" suçundan adli işlem yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:29 Kaynak: AA
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