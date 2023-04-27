İzmir'de tombala oynayan kumarcılar, 871 bin 825 lira para cezasına çarptırıldı

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Mühürlenen işletmelerden birinde muhtemel bir baskında, kumar oynayanların saklanması için kapısı kumandalı 50-60 kişilik özel bölme yapıldığı da tespit edildi.

215 KİŞİYE 871 BİN 825 LİRA PARA CEZASI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı adreste tombala oynandığına dair aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonlarda tombala oynarken yakalanan 215 kişiye 871 bin 825 lira para cezası kesildi.

İşletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler G.A. ve Ö.T. hakkında 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

İşte operasyondan kareler: