İzmir'de tombala oynayan kumarcılar, 871 bin 825 lira para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de tombala oynayan kumarcılar, 871 bin 825 lira para cezasına çarptırıldı

27.04.2023 14:49

İzmir'in Bornova ilçesinde tombala ile kumar oynandığı tespit edilen iki adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda 215 kişiye kumar oynamak suçundan 871 bin 825 lira para cezası kesildi.

Mühürlenen işletmelerden birinde muhtemel bir baskında, kumar oynayanların saklanması için kapısı kumandalı 50-60 kişilik özel bölme yapıldığı da tespit edildi.

215 KİŞİYE 871 BİN 825 LİRA PARA CEZASI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı adreste tombala oynandığına dair aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonlarda tombala oynarken yakalanan 215 kişiye 871 bin 825 lira para cezası kesildi.

İşletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler G.A. ve Ö.T. hakkında 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

İşte operasyondan kareler:

Kumar baskınında, kumandalı 50- 60 kişilik bölme ortaya çıktı
Kumar baskınında, kumandalı 50- 60 kişilik bölme ortaya çıktı
Kumar baskınında, kumandalı 50- 60 kişilik bölme ortaya çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Jandarma, Bornova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tombala oynayan kumarcılar, 871 bin 825 lira para cezasına çarptırıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray tepkiliydi! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:50 Galatasaray'ın tepkisini çekmişti! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:22 HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır
18:09 Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu
18:02 İstanbul'da korkutan yangın! Akit gazetesinin binası alev alev yanıyor
17:56 İtalya futbolu hareketli günler geçiriyor! Milli futbolcu Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 İtalyan futbolu çalkalanıyor! Milli yıldız Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 Küçükçekmece'de korkutan yangın! Halı imalathanesinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
17:48 Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra yeni gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış
17:40 Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 19:10:13. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de tombala oynayan kumarcılar, 871 bin 825 lira para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement