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İzmir'de tombala oynayanlara suçüstü - Son Dakika

İzmir'de tombala oynayanlara suçüstü

13.02.2022 12:24

İzmir'de tombala oynayanlara suçüstü İzmir Bornova'da tombala kumarı oynayanlar, jandarma ekipleri tarafından suç üstü basıldı.

İzmir'de tombala oynayanlara suçüstü

İZMİR - İzmir Bornova'da tombala kumarı oynayanlar, jandarma ekipleri tarafından suç üstü basıldı. 34 şahsa 61 bin 846 TL idari yaptırım uygulandı, ifadesi alınan işletme sahibi serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 34 şahsın tombala kumarı oynadığı işletmeye baskın yapıldı. Tombala kumarı oynayan 34 şahsa 61 bin 846 TL idari yaptırım uygulandı. Olayla ilgili "Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi İ.A.'nın ifadesi alındı, ifadesinin ardından şahıs serbest bırakıldı. Tombala kumarı oynanmasında kullanılan 3 materyal ise işletme sahibinin rızası ile muhafaza altına alındı.

İzmir'de tombala oynayanlara suçüstü
İzmir'de tombala oynayanlara suçüstü
İzmir'de tombala oynayanlara suçüstü

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tombala oynayanlara suçüstü - Son Dakika


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