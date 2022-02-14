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İzmir'de tombalacılara suçüstü - Son Dakika

İzmir'de tombalacılara suçüstü

14.02.2022 00:58
İzmir'de tombalacılara suçüstü

İzmir'in Bornova ilçesinde tombala kumarı oynayanlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü basıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tombala kumarı oynayanlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü basıldı. 34 şahsa 61 bin 846 TL idari yaptırım uygulandı, ifadesi alınan işletme sahibi serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 34 şahsın tombala kumarı oynadığı işletmeye baskın yapıldı. Tombala oynayan 34 şahsa 61 bin 846 TL idari yaptırım uygulandı. Olayla ilgili "Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi İ.A.'nın ifadesi alındı, ifadesinin ardından şahıs serbest bırakıldı. Tombala oynanmasında kullanılan 3 materyal ise işletme sahibinin rızası ile muhafaza altına alındı. - İZMİR

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tombalacılara suçüstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de tombalacılara suçüstü - Son Dakika
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