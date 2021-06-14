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İZMİR'DE TOPLAM 2 MİLYON 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI - Son Dakika

İZMİR'DE TOPLAM 2 MİLYON 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI

14.06.2021 10:27

İZMİR'de bugüne kadar toplam 2 milyon 150 bin doz halinde, 1 milyon 200 binden fazla kişiye koronavirüs aşısının yapıldığı bildirildi.

İZMİR'de bugüne kadar toplam 2 milyon 150 bin doz halinde, 1 milyon 200 binden fazla kişiye koronavirüs aşısının yapıldığı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, İzmirlilerin aşıya rağbetinin ve randevuya uyumunun oldukça iyi olduğunu söyleyerek her gün aşı talebini karşılayabilmek için 60 binin üzerinde randevu kapasitesinin açıldığını söyledi.

Koronavirüs salgınında toplumsal bağışıklık açısından büyük önem arz eden aşılama çalışmaları sürüyor. İzmir'de, bugüne kadar toplam 2 milyon 150 bin doz olarak, 1 milyon 200 binden fazla kişiye aşı uygulandı.

Toplumsal bağışıklıkta en önemli silahın aşı olduğunun altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, "İzmir'de yaptığımız aşı dozu sayısı 2 milyon 150 bini geçti. 1 milyon 200 binin üzerinde kişiye de birinci ya da iki doz aşılamayı başardık. Her geçen gün kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Günlük ortalama 25 bin civarında aşı yapıyoruz daha fazla yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. İl olarak her gün aşı talebini karşılayabilmek için 60 binin üzerinde kapasite açıyoruz" dedi.

'EN ÖNEMLİ SİLAH AŞIDIR'

Toplumsal bağışıklığı oluşturmak için aşının önemini vurgulayan Dr. Kızılelma, "Ocak ayından bu yana İzmir'de aşı uygulamaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha fazla kişiye daha fazla aşı yapmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Sinovac aşısı hem hastanelerde hem aile sağlığı merkezlerinde uygulanıyordu. Şimdi Biontech aşısını da yaygınlaştırdık. Önce 9 hastanede başladığımız aşıyı bütün devlet hastanelerine yaydık ve semt polikliniklerinde yapmaya başladık. Bugünden itibaren de aile sağlığı merkezlerinde yapmaya başlıyoruz. Amacımız vatandaşın aşıya ulaşımını kolaylaştırmak" diye konuştu.

'İZMİR'DE RAĞBET OLDUKÇA İYİ'

İzmirlilerin aşı talebinin fazla olduğunu belirten Dr. Kızılelma, "Genel olarak İzmir'de aşıya rağbet ve randevuya uyum iyi. Aşı randevusu alan kişilerin randevuya gidip gitmediğini takip ediyoruz. Yüzde 95'in üzerinde randevulara uyuluyor. Aşıya daha fazla rağbet olmasını bekliyoruz. Biz mutlaka kişilerin kendi adlarına aşı tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etmelerini istiyoruz. Eğer kendilerine aşı tanımlandıysa kendilerine en yakın sağlık kurumundan randevu alıp aşılarını yaptırmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'VAKA SAYILARI MEMNUNİYET VERİCİ'

Öte yandan vaka sayılarına da dikkat çeken Dr. Kızılelma, "İzmir'de vaka sayıları oldukça memnuniyet verici. Kısıtlamaların etkisi çok olumlu oldu. Aynı zamanda kişilerin kişisel koruyucu ekipmanlara özen göstermeleri, hijyen kurallarına uymaları, kişisel mesafeye uymaları gibi durumlarda bilinçlenmiş olmaları da vaka sayılarını düşürdü. Toplumsal bağışıklık oluştukça bu sayılar daha da düşecek. Hem enfeksiyonu geçirmiş kişi sayısı hem de aşılanmış kişi sayısı zamanla artacak. Riskin tamamen yok olması aşılanma sayısı ve hızına bağlı. Aşıyla ilgili lojistik sıkıntımız yok. Elimizde istediğimiz kadar aşı var. Aşı tanımlanmış kişiler ne kadar çabuk başvurursa o kadar çabuk güzel günlere ulaşacağız" dedi.

İZMİR'DE TOPLAM 2 MİLYON 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI
İZMİR'DE TOPLAM 2 MİLYON 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI
İZMİR'DE TOPLAM 2 MİLYON 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI
İZMİR'DE TOPLAM 2 MİLYON 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE TOPLAM 2 MİLYON 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI - Son Dakika


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