İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı

24.06.2022 09:44

İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlar sonucunda, toplam 314 düzensiz göçmen kurtarıldı ve organizatör olduğu tespit edilen 5...

İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlar sonucunda, toplam 314 düzensiz göçmen kurtarıldı ve organizatör olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlar sonucunda Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu mevkii Ege Deniz açıklarında 17 Haziran'da 22 Liberya, 21 Yemen uyruklu olmaz üzere toplam 43 düzensiz göçmen Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan müdahale sonucu kurtarıldı. Seferihisar ilçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında 18 Haziran tarihinde 31 Liberya ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı ve olayın organizatörü olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Menderes ilçesi, Özdere Mahallesi Ege Denizi açıklarında 18 Haziran tarihinde 1 Eritre, 4 Cibuti, 2 Somali ve 27 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan müdahale sonucu kurtarıldı. Dikili ilçesi, Bademli Mahallesi Hayıtlı koyu sahil hattında 18 Haziran günü 8 Filistin, 2 Eritre, 9 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan müdahale sonucu kurtarıldı. Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında 20 Haziran tarihinde 23 Liberya ve 3 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar ilçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında 21 Haziran tarihinde 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, Çandarlı Körfezi Ege Denizi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 21 Haziran tarihinde 71 Irak, 21 Suriye, 2 Yemen ve 6 İran uyruklu olmak üzere toplam 100 düzensiz göçmen Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan müdahale sonucu yakalandı ve olayın organizatörü olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan toplam 314 düzensiz göçmen idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, organizatör olduğu tespit edilen 5 şahıs adli makamlara sevk edildi.

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İzmir'in 4 ilçesinde 314 kaçak göçmen yakalandı İzmir'in 4 ilçesinde 314 kaçak göçmen yakalandı İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de toplam 314 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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