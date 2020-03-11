İzmir'de toplu taşıma araçlarına 'Koronavirüs' ayarı - Son Dakika
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İzmir'de toplu taşıma araçlarına 'Koronavirüs' ayarı

7 saat önce

İzmir'de toplu taşıma araçlarına 'Koronavirüs' ayarıTÜRKİYE'de ilk 'Koronavirüs' vakasının görülmesinin ardından İzmir'de de önlemler arttırıldı.

İzmir'de toplu taşıma araçlarına 'Koronavirüs' ayarı

TÜRKİYE'de ilk 'Koronavirüs' vakasının görülmesinin ardından İzmir'de de önlemler arttırıldı. Toplu taşıma araçları, ekipler tarafından sık sık temizlenip dezenfekte edilirken, duraklara da vatandaşların kullanımları için el dezenfektan cihazları koyuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ülkemizdeki ilk 'Koronavirüs' vakası sonrası İzmir'de de önlemler arttırıldı. Vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı toplu taşıma araçlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları arttırılırken; vapur, metro, İZBAN, tren gibi araçların gün içinde de temizlendiği bildirildi. Rutin temizliklerin yanı sıra ekiplerin, toplu taşıma araçlarını 'Koronavirüs' nedeniyle sıkça dezenfekte ettiği öğrenildi. Toplu taşıma araçlarındaki çalışmaların yanı sıra duraklarda da 'Koronavirüs' önlemi alındı. Vatandaşların özellikle el hijyenini sağlamak amacıyla; vapur iskeleleri, tramvay durakları, metro ve İZBAN duraklarına el dezenfektan cihazları koyuldu. Yolcuların görebileceği noktalarda bulunan cihazların içindeki dezenfektanların, gün içinde sıkça yenilendiği belirtildi. Virüse karşı bireysel önlemler alan İzmirli vatandaşlar, duraklara koyulan el dezenfektanlarından da oldukça memnun olduklarını belirtti. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmadığını söyleyen Nurdane Mert (50), "Kendimi virüsten korumak istiyorum ve bu yüzden de maskeyle dolaşıyorum. Gidişhatı da çok iyi görmüyorum. Sağlığımı düşünmek zorundayım. Maskeyle ne kadar korunabilirim bilmiyorum ancak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Beslenmeme ve uyku düzenime elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Hatta mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya gayret ediyorum. Toplu taşıma araçlarının daha sık havalandırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Virüsten korunmak için çantasıyla kolonya ile dolaştığını söyleyen Enver Emlek (64) ise, "'Koronavirüs'ü bekliyorduk. O yüzden kendisine hoş geldin diyorum. Ben de elimden geldiğince önlemlerimi almaya çalışıyorum. Çantamda sürekli kolonya taşıyorum. Ellerimi sıkça yıkamamın yanı sıra el dezenfektanları kullanıyorum. Arada da tuzlu suyla gargara yaparak virüsten korunmaya çalışıyorum. Toplu taşımalarda yapılan uygulamaların da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Toplu taşıma araçlarının içinde de bu uygulamanın yapıldığına dair uyarılar olursa çok daha fazla insan el dezenfektanlarını kullanır" dedi.

Önlem almanın virüsle savaşta önemli olduğunun altını çizen Muhittin Ayadağ (61), "Dün gece itibariyle ülkemizde de 'Koronavirüs' görüldü. Her tarafa yayılıyor. Bundan kaçış yok gibi duruyordu. Ancak önlemlerimizi en baştan almamız lazım. O yüzden duraklara koyulan el dezenfektanlarını olumlu buluyorum. Her tarafta mikrop var. Ben de sürekli ellerimi yıkayarak kendi önlemimi almaya gayret ediyorum" şeklinde konuştu.

İzmir'de toplu taşıma araçlarına 'Koronavirüs' ayarı

Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:12 Kaynak: DHA
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