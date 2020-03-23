İzmir'de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı - Son Dakika

İzmir'de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

6 saat önce

Korona virüs endişesi İzmir'de hafta sonu toplu ulaşım araçlarını tercih edenlerin sayısını azalttı.

İzmir'de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı, System.String[]

Korona virüs endişesi İzmir'de hafta sonu toplu ulaşım araçlarını tercih edenlerin sayısını azalttı. 21- 22 Mart günleri toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı iki hafta öncesine göre yüzde 77 oranında azaldı.


İzmir'de hafta sonu toplu ulaşım araçlarını kullanan yurttaşların sayısı iki hafta öncesine göre yüzde 77 oranında azaldı. 21 Mart Cumartesi günü tüm toplu ulaşım araçlarına 412 bin 74 kişi bindi. Bu sayı 7 Mart Cumartesi günü 1 milyon 529 bin 202 idi. Bir önceki haftaya göre toplu ulaşım araçlarını kullananların oranı yüzde 73,1 azaldı. 22 Mart Pazar günü toplu ulaşım araçlarına biniş sayısı daha da düştü ve 209 bin 976'ya geriledi. İki hafta önceki pazar günü (8 Mart) bu sayı 1 milyon 93 bin 201'di. Toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı, iki hafta öncesine göre yüzde 80,1 oranında azaldı. İki gün ortalamaları dikkate alındığında, hafta sonu toplu ulaşımı kullananların sayısı, 14 gün öncesine göre yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı.


Gemi seferleri de azaltıldı


Toplu ulaşımda yolcu sayısının hafta içi yaklaşık yüzde 60 oranında azalması nedeniyle metro ve tramvaydan sonra gemi seferleri de seyreltildi. Daha önce Güzelbahçe bağlantılı seferlerini geçici olarak durduran ve hafta içi gün ortasında Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak iskeleleri arasında ring sefer başlatan İZDENİZ Genel Müdürlüğü, bu seferlerin sayısını da azalttı.


Son saatler 20.00 ve 21.00


Karşıyaka- Konak, Bostanlı-Konak, Karşıyaka-Pasaport-Alsancak ve Bostanlı-Pasaport-Alsancak hatlarında bundan böyle sabah 07.00-10.00, akşam 16.30-20.00 saatleri arasında sefer yapılacak. Arabalı vapur seferleri ise 07.00-21.00 saatleri arasında devam edecek.


"Aynı şekilde devam"


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gösterilen hassasiyete teşekkür ederek "Aynı şekilde devam" mesajı verdi. Salgınla mücadelede ilk şartın, virüsün yayılmasını engellemek olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "Mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Sevdiklerimizle, dostlarımızla uzaktan iletişim kuralım. Çalışmak, dışarı çıkmak zorunda olanlarımızı ise herkesle ve her şeyle fiziksel temastan uzak durmaya, hijyene çok dikkat etmeye davet ediyorum. Sağlık çalışanlarımız zaten çok zor şartlarda ve büyük fedakarlıkla çalışıyor. Dışarı çıkmayalım ki onların işini olabildiğince kolaylaştıralım" dedi. - İZMİR

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti         
16:51
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor         
16:23
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar         
16:20
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi         
10:13
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:03:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]