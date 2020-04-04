İzmir'de toplu taşımada maske zorunluluğu geliyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların toplu ulaşım araçlarına maskesiz binmemeleri için önlem alacaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 Nisan günü katıldığı bir yerel televizyon programında toplu taşım araçlarına maskeli binme zorunluluğu getireceklerini, bunun için hazırlığa başladıklarını söyledi. Soyer'in açıklamasından bir gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs önlemleri kapsamında 20 yaş altındakiler için sokağa çıkma yasağını açıklarken, kapalı alanlar, marketler, pazar yerleri gibi yerlerde maske zorunluluğu getirdiklerini de duyurdu. İçişleri Bakanlığı da önlemleri genelge halinde ilan etti.

"Maske konusunda destek olacağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Vakit geçirmeden sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi talebimizi yineliyoruz. Salgının yayılma hızının durdurulması, yavaşlatılması için başka çare yok. Bu sırada da toplu taşım araçlarına maskesiz binilmemesini istiyoruz. Biz bu amaçla maske alımı konusunda günler önce harekete geçtik, irademizi ortaya koyduk. İzmirlilerin bu kurala uyacağını umuyorum. Maske temin edemeyen İzmirlilere de destek olacağız" dedi. - İZMİR