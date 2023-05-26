İzmir'de toplu taşımada başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz

İzmir'de toplu taşımada yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın, tartıştığı başörtülü kadına çirkin saldırıda bulundu. O anlar izleyenlerin kanını dondurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OY VERDİĞİ HAKARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği için karşısındakine hakaret eden kadın, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" dedi.

BAŞKA BİR YOLCU O ANLARI KAYDA ALDI

Araçta bulunan başka bir yolcunun kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.