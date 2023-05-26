İzmir'de toplu taşımada başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz - Son Dakika
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İzmir'de toplu taşımada başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz

26.05.2023 18:28

İzmir'de toplu taşımada bir kadın, başörtülü başka bir kadına skandal söylemlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği için karşısındakine hakaret eden kadının, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

İzmir'de toplu taşımada yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın, tartıştığı başörtülü kadına çirkin saldırıda bulundu. O anlar izleyenlerin kanını dondurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OY VERDİĞİ HAKARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği için karşısındakine hakaret eden kadın, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" dedi.

BAŞKA BİR YOLCU O ANLARI KAYDA ALDI

Araçta bulunan başka bir yolcunun kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

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İzmir'de toplu taşımada başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz İzmir'de toplu taşımada başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz Erdoğan depremzede vatandaşlara seslendi: Ekim-Kasım gibi sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız Erdoğan depremzede vatandaşlara seslendi: Ekim-Kasım gibi sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız

Recep Tayyip Erdoğan, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de toplu taşımada başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de toplu taşımada başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz - Son Dakika
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