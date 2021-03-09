İzmir'de toplu taşımaya binişte HES kodu zorunluluğu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan İzmir'de, yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile terminal ve garlardaki yeme-içme yerlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandığı belirtildi.

KARARIN AMACI

Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararın alınarak uygulamaya geçirildiği aktarıldı.

TOPLU TAŞIMADA HES KODU ZORUNLULUĞU

Kontrollü normalleşme dönemine geçildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla gönderilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 4113 sayılı genelgesi gereğince yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, yüksek risk grubunda bulunan ilimizde terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgeleriyle getirilen açılış kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermeleri karara bağlandı."