İzmir'de toplu ulaşım araçlarına biniş sayısı 1 milyon sınırına ulaştı - Son Dakika

İzmir'de toplu ulaşım araçlarına biniş sayısı 1 milyon sınırına ulaştı

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan toplu ulaşım kullanım oranı, 1 Haziran itibarıyla uygulanmaya başlanan "yeni normalleşme" süreciyle birlikte 29 Haziran-3 Temmuz haftası arasında 1 milyon sınırına ulaştı.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan toplu ulaşım kullanım oranı, 1 Haziran itibarıyla uygulanmaya başlanan "yeni normalleşme" süreciyle birlikte 29 Haziran-3 Temmuz haftası arasında 1 milyon sınırına ulaştı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele döneminden önce hafta içi ortalama 1 milyon 800 binleri bulan toplam biniş sayısı, mart ayı ortasından itibaren düşmeye başladı.

Mart sonuna gelindiğinde kentte tüm toplu ulaşım araçlarına günlük toplam biniş rakamı yaklaşık yüzde 85 düşüşle 300 binlere gerilerken, hafta sonları ise bu rakam 200 binin de altına düştü.

1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreciyle birlikte kentte tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı 548 bini bulurken, hafta sonuna kadar rakam 709 bine çıktı. 8-14 Haziran haftasında 800 bin biniş rakamı aşıldı.

İzmir'de 29 Haziran-3 Temmuz haftası itibarıyla tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı haftalar sonra 1 milyon sınırına dayandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak tüm toplu ulaşım araçlarını gönül rahatlığıyla kullanabileceğini belirtti.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de toplu ulaşım araçlarına biniş sayısı 1 milyon sınırına ulaştı - Son Dakika

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