İzmir'de toplu ulaşım tarifeleri belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşım tarifelerinde değişikliğe gitti. Yeni tarifeye göre tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa, öğretmen bileti 3 liraya, 60 yaş biletleri 3 liraya çıktı, öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi ve yeni biniş ücreti 1 lira 64 kuruş oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde toplu ulaşım tarifelerinde değişikliğe gidildi. Yeni tarifeler, mecliste oy çokluğu ile geçti. 1 Kasım itibariyle tarife fiyatları geçerli olacak. Buna göre; tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa, öğretmen bileti 3 liraya, 60 yaş biletleri 3 liraya çıktı, öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi ve yeni biniş ücreti 1 lira 64 kuruş oldu. AK Parti grubu önergeye ret oyu verirken, eleştirilerde de bulundu. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.



50 milyon TL kredi kullanılacak



Toplantıda ESHOT Genel Müdürlüğünün 50 milyon TL kredi kullanması oy birliği ile kabul edildi. İZULAŞ'ın 14 milyon TL kredi kullanmasına ilişkin önerge de komisyonlara gönderildi. Ayrıca AK Parti grubu, Başkan Soyer'in Kültür Park Üretici Pazarı açılışında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuşmasında "savaş" ibaresini kullandığı için eleştiride bulunurken, Soyer eleştiriye yanıt verdi.



Zamma tepki



Ulaşımdaki fiyat tarifelerinde yapılan değişikliğe ilişkin eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Fiyat tarifesinde değişiklik yapılması söz konusu. Teknik olarak fiyat tarifesinde artış yazılmış ama burada bir zam söz konusu. Benim bu eleştirilerimin arkasından salonda 'ülkemizde yaşanan ekonomik hadiseler, enflasyon oranlarının geçmiş dönemlere nazaran yüksek olması, döviz fiyatlarındaki yükseklik dünya genelindeki ekonomik hadiselerinin ülkemize yansıması ve bunun ESHOT'a etkilemesi' gibi savunmalar gelecektir. Ama burada garip olan bir durum söz konusu. Bir tarafta 50 milyon gibi bir borçlanma söz konusu öte yandan borçlanmanın yanında ESHOT bütçesini ilgilendirdiğini düşündüğünüz bir zaman söz konusu toplam da yüzde 18 gibi bir zam yapılmış ancak bazı indirimler de var. Öncelikle itiraz ettiğimiz husus şu; bir tarafta 50 milyon gibi kredi talebi ki biz bu talebe olumlu yönde oy kullandık. Ancak diğer yandan 50 milyon yetiyor ve zam söz konusu oluyor. Temel olarak bu yüzden karşı çıkıyoruz. Enflasyon oranında bir zam yapıldığı söyleniyor, tarifelerdeki zammın şirin gözükmesi adına öğrenci tarifesinde indirim yapılıyor. Benzer şehirlerdeki öğrenci tarifeleriyle de uyuşmuyor. Bu indirimin yeterli olmadığını söylüyoruz. 60 yaş tarifesinde de neredeyse yüzde 60 bir artış söz konusu. Gizli zam tekniği ile dengeleme yapılmaya çalışılmış. Aslında bir indirim söz konusu olmadığını biliyoruz. Biz bu yüzden bu maddeye olumsuz yönde oy kullanacağımızı söylemek isteriz" diye konuştu.



CHP Meclis Üyesi Yeşim Tekoğlu ise, "ESHOT'a 16 Ekim 2018'den beri, yani 17 aydır hiç zam yapmadık. Halk taşıt uygulamasında da yüzde 50 indirim uygulaması devam ediyor" açıklamasında bulundu.



"'Savaş' ibaresini kullanmanız bizi üzmüştür"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in Kültürpark Üretici Pazarı açılışında, hükümet tarafından Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin; "Bugün 8. gününde olduğumuz ve sınırlarımızda devam etmekte olan, hepimizi huzursuz, mutsuz ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini, askerlerimizin ayağına taş değmeden evlerine dönmelerini diliyorum" ifadelerini kullanmasına AK Parti'den tepki geldi. Başkan Soyer'e eleştiride bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Hızal, "Açılışta 'savaş' ibaresini kullanmanız bizi üzmüştür. Bizi asıl karamsarlığa sürükleyen oradaki terör örgütleridir. Sizin de bir karamsarlık içerisinde olmanız bizi çok üzer. Bu açıklamalar yapılırken çok daha dikkat edilmeli. Orada şanlı askerlerimiz terör örgütüne karşı bir harekat uygulamıştır" dedi.



Hızal'a yanıt veren Soyer ise, "Biz bugün tarım bayramı yaptık. Bayram yaparken 1 saat önce gelen şehit haberlerini duymak bizi çok üzdü. Ben olayı sizinle aynı şekilde değerlendirmek zorunda değilim. Benim yüreğim sızladı. Eminim sizin de benim kadar yüreğiniz sızlıyordur" ifadelerini kullandı. - İZMİR