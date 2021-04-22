İzmir'de toplu ulaşıma kısıtlamaya göre düzenleme - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da sefer programları, 22-26 Nisan günleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına göre düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının, korona virüsü ile mücadele kapsamında aldığı karar uyarınca, 22 Nisan Perşembe akşam saat 19.00'dan, 26 Nisan Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İzmir'de ise toplum ulaşımda düzenlemeye gidildi.

147 hatta 367 otobüs

ESHOT Genel Müdürlüğü, kentte en yoğun kullanılan 147 hatta, toplam 367 otobüsle seferlerini sürdürecek. Öte yandan sağlık çalışanları için hastaneleri baz alarak oluşturulan 13 özel güzergahta ücretsiz tahsis edilen servis otobüsleri de hizmet vermeye devam edecek.

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, kısıtlılık günleri boyunca 06.00–00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapacak.

İZDENİZ seferleri

İZDENİZ'de aynı süreçte, Bostanlı-Karşıyaka-Konak ve Konak-Karşıyaka-Bostanlı iskeleleri arasında gün içinde toplam yedi ring seferi düzenlenecek.

Yolcu gemileri, Bostanlı'dan; 08.00 - 11.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00 – 17.00 ve 20.00 saatlerinde kalkacak. Karşıyaka İskelesi'ne uğrayıp, Konak İskelesi'ne devam edecek. Konak'tan kalkış saatleri ise 08.30 – 11.30 – 12.30 – 14.30 – 16.30 – 17.30 ve 20.30 olacak. Araba vapurlarının ise çalışmayacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise kısıtlamanın olduğu günler boyunca 24 dakikada bir sefer planı uygulanacağı açıklandı. - İZMİR