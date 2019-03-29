Son Dakika Haberleri: İzmir'de Toplu Ulaşıma Seçim Ayarı

İzmir'de Toplu Ulaşıma Seçim Ayarı

39 dakika önce

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşıma yönelik bir dizi önlem alındı.

İzmir'de Toplu Ulaşıma Seçim Ayarı, System.String[]
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşıma yönelik bir dizi önlem alındı. İzmir'de otobüs, banliyö, metro ve tramvay seferlerinin, pazar günü 03.30'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle otobüs ve raylı sistem ulaşımına özel düzenleme getirdi. Sandık görevlilerinin görev yerlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan seçim gününe özel planlama kapsamında, ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan otobüsler, İzmir Metrosu, İZBAN, Konak Tramvayı ve Karşıyaka Tramvayı'nda seferler 03.30'da başlayacak. Metro ve her iki yakadaki tramvay seferleri 03.30-06.00 arasında 30 dakika aralıkla yapılacak. 06.00'dan itibaren normal işletim planı uygulanacak. İZBAN ise 31 Mart Pazar sabahı 5 ek tren seferi düzenleyecek. Trenler Tepeköy ve Aliağa'dan karşılıklı olarak 03.30 ve 04.30 saatlerinde kalkacak; ayrıca saat 05.15'te Çiğli'den Aliağa yönüne bir ek sefer daha yapılacak.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün seçim nedeniyle yaptığı düzenleme kapsamında pazar günü, 03.30'da Karşıyaka, 04.00'de ise Konak İskelesi'nden ilk seferler yapılacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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