Son Dakika Haberleri: İzmir'de Toplu Ulaşıma Seçim Düzenlemesi

İzmir'de Toplu Ulaşıma Seçim Düzenlemesi

58 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü gerçekleşecek yerel seçim nedeniyle toplu ulaşıma özel düzenleme getirdi.

İzmir'de Toplu Ulaşıma Seçim Düzenlemesi, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü gerçekleşecek yerel seçim nedeniyle toplu ulaşıma özel düzenleme getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde görev alacak sandık görevlilerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla otobüs, banliyö, metro ve tramvay seferlerinin saat 03.30'dan itibaren başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, seçim gününe özel planlama kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan otobüslerle İzmir Metrosu, İZBAN, Konak Tramvayı ve Karşıyaka Tramvayı'nda seferlerin saat 03.30'da başlayacağı, metro ve tramvay (her iki yakada) seferlerinin 03.30 - 06.00 saatleri arasında 30 dakikada bir yapılacağı, saat 06.00'dan itibaren ise normal işletim planının uygulanacağı ifade edildi.

İZBAN'ın seçim sabahı 5 ek tren seferi düzenleyeceği, trenlerin Tepeköy ve Aliağa'dan karşılıklı olarak 03.30 ve 04.30 saatlerinde kalkacağı, ayrıca saat 05.15'te Çiğli'den Aliağa yönüne bir ek sefer daha yapılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA

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