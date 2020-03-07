İzmir'de toplu ulaşıma virüs önlemi - Son Dakika
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İzmir'de toplu ulaşıma virüs önlemi

7 saat önce

İzmir'de toplu taşıma araçları ile istasyonlarda virüslerle mücadele için özel temizlik çalışması başlatıldı.

İzmir'de toplu ulaşıma virüs önlemi, System.String[]

İzmir'de toplu taşıma araçları ile istasyonlarda virüslerle mücadele için özel temizlik çalışması başlatıldı.


İzmir'de metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra virüslere ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması da başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta 182 metro aracı ve 38 tramvay aracından oluşan 220 araçlık filoda temizlik çalışmaları sonrası ilaçlama yapıldı. Aynı çalışma, metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında da yapıldı.


Her gün toplu taşıma hizmeti veren yaklaşık bin 450 otobüste de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Virüs ve bakteri temizliğinde su bazlı kimyasallar kullanılırken, insan ve çevre sağlığına zararlı olmayan kimyasalların leke de bırakmadığı ifade edildi. Dünyayı tehdit eden korona virüsü salgınına karşı önlem amaçlı olarak başlatılan çalışma, İzmir'deki tüm okullarda da sürdürülüyor.


Vapurlarda da yapılacak


Karadaki toplu taşıma araçlarında başlatılan özel temizlik çalışmasının bir benzeri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğüne ait deniz araçlarında da yapılacak. Gelecek hafta tüm vapurlarda virüs ve bakterilere karşı özel bir temizlik çalışması başlatılacak ve uygulama işletme dışı saatlerde düzenli yapılmaya devam edecek. - İZMİR

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
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