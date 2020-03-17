İzmir'de toplu ulaşıma virüsle mücadele ayarı - Son Dakika
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İzmir'de toplu ulaşıma virüsle mücadele ayarı

14 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda toplu ulaşımda değişiklik yapıldı.

İzmir'de toplu ulaşıma virüsle mücadele ayarı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda toplu ulaşımda değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından eğlence mekanlarının faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle Baykuş seferlerine ara verildi, İZBAN'da ek seferler geçici süreyle kısıtlandı. İZDENİZ gemileri ise hafta içi gün ortasında ring seferleri yapacak. Başkan Soyer ise özel sektör temsilcilerine çağrı yaparak, "Durumu uygun olan personelleriniz işe hiç gelmesin, evlerinden çalışsın" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yaptı.


Hafta içi gün içinde yüzde 40'ları bulan, gece ise yüzde 30'a ulaşan yolcu sayısındaki düşüşe rağmen sefer programlarında değişiklik yapmayan ESHOT Genel Müdürlüğü, sadece Baykuş seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Sabaha kadar saat başı sefer yapan Gaziemir-Konak (910), Çiğli-Konak (920), Bornova-Konak (930), Buca-Konak (940) ve Narlıdere-Konak (950) baykuş hatları, kentte ve ülkede durumun normalleşmesi sonrası yeniden devreye alınacak.


İZBAN'da ek seferler durdu


Büyükşehir, Aliağa-Selçuk arası hizmet veren İZBAN'da, Aralık 2017'den bu yana devam eden ek seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Gaziemir-Alsancak ve Çiğli-Halkapınar arasında, hafta içi 07.16 - 09.10 ve 16.40 - 19.06 saatleri arasında yapılan toplam 28 sefer, ikinci bir talimata kadar yapılamayacak.


Metro ve tramvay


İzmir'de metro ve tramvay seferlerinde de korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla Baykuş seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Metroda son sefer, Fahrettin Altay ve Evka3'ten saat karşılıklı olarak 00.20'de yapılacak. Tramvayda ise Karşıyaka'da Alaybey ve Ataşehir duraklarından; Konak'ta Fahrettin Altay ve Halkapınar duraklarından karşılıklı olarak son seferler saat 00.20'de çıkış yapacak.


Metroda hafta içi 06.00-07.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 07.00-11.00 saatleri arasında 4 dakikada bir, 11.00-16.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 16.00-20.00 saatleri arasında 4 dakikada bir ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapacak.


Karşıyaka tramvayı hafta içi 06.00-07.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 07.00-20.00 saatleri arasında 8 dakikada bir ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.


Konak tramvayı hafta içi 06.00-07.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 07.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapacak.


Gemiler ring yapacak


İZDENİZ'de yolcu sayısında yüzde 36'yı bulan azalmaya rağmen, normalde hafta içi sabah ve akşam yoğunluğunun yaşandığı saatlerdeki sefer programlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Körfez içi deniz ulaşımı hafta içi 06.45-09.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında mevcut plana görev devam edecek. Hafta içi diğer saatlerde ise gemiler 30 dakikada bir Bostanlı-Karşıyaka-Konak ve Bostanlı Karşıyaka-Alsancak-Pasaport olmak üzere ring seferleri yapacak.


Başkan'dan özel sektöre hayati çağrı


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm toplu ulaşım unsurlarının, ihtiyaç doğrultusunda güvenli, hijyenik ve konforlu hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Toplum sağlığının azami ölçüde korunması hedefiyle tüm araçların, istasyonların, durakların ve aktarma merkezlerinin sürekli dezenfekte edildiğini vurgulayan Tunç Soyer, özel sektöre çağrıda bulundu. Böyle olağanüstü günlerde "esnek mesai saati" uygulamasına geçişin çok önemli olduğunu belirten Soyer, şunları söyledi:


"Özel sektör temsilcilerimize sesleniyorum; kendimizin olduğu kadar birbirimizin de sağlığını korumaktan sorumluyuz. Bu felsefe ışığında, durumu uygun olan personelleriniz işe hiç gelmesin, evlerinden çalışsın. Gelmesi gerekenler içinse mesaiyi normalden bir saat erken ya da geç başlatmak ve bitirmek, sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşımda oluşabilecek yoğunluğu engelleyecektir; hastalık bulaşma riskini önemli ölçüde azaltacaktır." - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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