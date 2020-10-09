İzmir'de toplu ulaşımda HES kodu sorgulama sistemine geçiş hazırlıkları başladı - Son Dakika

İzmir'de toplu ulaşımda HES kodu sorgulama sistemine geçiş hazırlıkları başladı

09.10.2020 13:31
İzmir'de toplu ulaşımda HES kodu sorgulama sistemine geçiş hazırlıkları başladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının korona virüsü salgınını önleme çalışmaları kapsamında çıkardığı, "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" başlıklı genelgesi uyarınca çalışmalara başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının korona virüsü salgınını önleme çalışmaları kapsamında çıkardığı, "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" başlıklı genelgesi uyarınca çalışmalara başladı. İlk etapta kişiselleştirilmiş İzmirim Kartların sisteme dahil edilmesinin sağlanacağı, hamiline İzmirim Kartların kişiselleştirilmesi ve takibi içinse özel bir yazılım programı hazırlanacağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığının korona virüsü yayılımını önleme çalışmaları kapsamında çıkardığı, "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" genelgesi sonrası çalışmalara başladığını duyurdu. Genelge uyarınca, kent içi toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların, İzmirim Kartlarının Sağlık Bakanlığı veri sistemiyle entegre olması; vaka ya da temaslı listelerinde bulunanların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Akıllı ücret toplama sistemine kayıtlı kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart sayısının yaklaşık 2 milyon olduğu ifade edilirken, bunların 902 bin 284 adedi aktif olarak kullanılıyor. Teknik ekipler, ilk etapta bu kartların Sağlık Bakanlığı veri sistemiyle entegre edilmesini sağlayacak. Bir yandan da hamiline İzmirim Kartların kişiselleştirilmesi çalışmaları yürütülecek. Sisteme kayıtlı yaklaşık 6 milyon hamiline karttan 3 milyon 318 bin 48 adedi aktif olarak kullanılıyor. Hazırlanacak özel bir yazılımla bu kartların, kullanıcılarının TC kimlik numaralarıyla eşleştirilmesi sağlanacak. Daha ileriki aşamada ise tüm İzmirim Kartların, fotoğraflı (kişiselleştirilmiş) olması yönünde çalışma yürütülecek.

Soyer: " Ankara'nın iş birliği şart"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sistemin hızla ve tam olarak oturması için bazı kararların da hızla alınması gerektiğini ve ilgili bakanlıkların iş birliğinin şart olduğunu vurguladı. "İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı genelgenin amacı, vaka ya da temaslı listesindeki kişilerin toplu ulaşımı kullanmaması ve hastalığı yaymaması" diyen Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Sistemin işlemesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın, tüm verilerini periyodik ve şeffaf olarak ESHOT Genel Müdürlüğümüz ile paylaşması gerekiyor; çünkü o veriler düzenli olarak sisteme girilmeli ki sistem de hastayı ya da temaslı kişiyi tespit etsin, kartını kapatsın ve bildirimini yapsın. Bunun dışında, uygulamanın başarılı olması için gereken çok önemli bir şey daha var. Şehir içi toplu ulaşımdan kimlik kartlarıyla ya da bakanlıkların verdiği kartlarla yararlanan, dolayısıyla sistemin takip edemediği yurttaşlarımız var. Bu nedenle İzmirim Kart dışındaki tüm binişler, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla engellenmeli." - İZMİR

İzmir'de toplu ulaşımda HES kodu sorgulama sistemine geçiş hazırlıkları başladı
İzmir'de toplu ulaşımda HES kodu sorgulama sistemine geçiş hazırlıkları başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, HES kodu, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de toplu ulaşımda HES kodu sorgulama sistemine geçiş hazırlıkları başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler         
13:58
Birlikte olduğu eşcinsel kadın, komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın, komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım         
12:12
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı         
10:35
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 14:34:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de toplu ulaşımda HES kodu sorgulama sistemine geçiş hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei