İzmir'de toplu ulaşımda sefer sayıları düşürüldü - Son Dakika

İzmir'de toplu taşım araçlarının sefer sayıları sabah ve akşam saatleri dışında geçici süreyle düşürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde tüm toplu ulaşım araçlarında seferlerin vatandaşların sağlığını ve konforunu gözetecek şekilde devam edeceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkati çeken Soyer, şöyle dedi:

"Bu salgını olabildiğince yavaşlatmayı, hemşehrilerimizin sağlığını, canını korumayı hedefliyoruz. İzmirlilere sesleniyorum; çalışmak zorunda olanlar dışındaki herkes lütfen evlerinde kalsın. 'İhtiyacım var' diyerek belediyemize ulaşan herkese, yardımsever kişi, kurum ve kuruluşlarımızın da desteğiyle nakdi ve ayni yardımlarla el uzatıyoruz. Kimsenin şüphesi, endişesi olmasın. Biz her eve ulaşırız, herkese yeteriz."

Soyer, tüm toplu ulaşım araçlarının geçici sefer programlarının İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra ulaşım kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinden takip edilebileceğini belirterek, "Gün ortasında dışarı çıkmak zorunda olanlar, bu programlara, sefer saatlerine bakmadan lütfen çıkmasın ki gereksiz vakit kaybetmesin." ifadelerini kullandı.

Yeni sefer programları yarın başlayacak

Toplu ulaşımda geçici olarak uygulamaya alınacak yeni sefer programları yarından itibaren geçerli olacak. Kent genelinde 10.00-16.00 saatlerinde tüm hatlarda otobüs seferleri saatte bir, saat 21.00'den gece yarısına kadar ise yalnızca 48 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferler yapılacak.

Kentteki yolcululu ve arabalı vapur seferleri cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilmeyecek. Vapur, metro, tramvay ve İZBAN seferlerinde de yeni düzenlemeler gerçekleştirildi.