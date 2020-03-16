İzmir'de toplu ulaşımı kullanım yüzde 30 düştü - Son Dakika
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İzmir'de toplu ulaşımı kullanım yüzde 30 düştü

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından kentte toplu ulaşımı kullanma oranının yüzde 30 düştüğünü bildirdi.

İzmir'de toplu ulaşımı kullanım yüzde 30 düştü, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından kentte toplu ulaşımı kullanma oranının yüzde 30 düştüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonuna denk gelen 14 ve 15 Mart'ta tüm toplu ulaşım araçlarına biniş sayısının bir önceki hafta sonuna göre yüzde 30 düşerek 1 milyon 874 bin 732'ye gerilediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu düşüşte Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle ilgili yaptığı yoğun uyarılar ve alınan bazı kararların etkili olduğunu vurguladı.

Hiçbir hatta sefer sayısını azaltmadıklarını aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"Tüm toplu ulaşım araçlarımız düzenli dezenfekte edilmeye devam ediliyor. Herkesin kişisel temizliğine azami dikkat etmesi, temasın yoğun olduğu kalabalık ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durması gerekiyor. Sağlık Bakanlığının işaret ettiği risk grupları arasında bulunan vatandaşlarımızın da virüsün yarattığı tehdit tamamen ortadan kalkıncaya kadar çok zorunlu olmadıkça ve özellikle de yoğunluğun fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını önemle rica ediyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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