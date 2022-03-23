İzmir'de torbacı çiftliğine baskın: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de torbacı çiftliğine baskın: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

23.03.2022 21:04
İzmir'de torbacı çiftliğine baskın: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de torbacı çiftliğine baskın: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiİZMİR İzmir'in Karabağlar ilçesinde torbacı olarak bilinen sokak satıcılarının kullandığı bir çiftliğe, polis ekiplerinin 1 aylık takibinin ardından operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'de torbacı çiftliğine baskın: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR İzmir'in Karabağlar ilçesinde torbacı olarak bilinen sokak satıcılarının kullandığı bir çiftliğe, polis ekiplerinin 1 aylık takibinin ardından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 220 kilogram skank esrar ve bin 548 gram kokain maddesi ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde bulunan ve torbacı olarak bilinen sokak satıcılarının kullandığı belirlenen bir çiftliği takibe aldı. 1 aylık takibin ardından 22 Mart günü düğmeye basan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.K. R.B. S.B. ve H.B. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan adreste, Narkotik köpeği Rex'in de katıldığı aramada, 220 kilogram skank esrar, bin 548 gram kokain maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Karabağlar, Uyuşturucu, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de torbacı çiftliğine baskın: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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