Teknik ve fiziki çalışma sonucu ekipler, Karabağlar , Gaziemir ve Menderes'teki 3 ikamet ve 5 araca baskın düzenledi.

İzmir 'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının kullandığı ikamet ve araçlara yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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