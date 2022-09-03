İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı

03.09.2022 14:00
İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı

İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının kullandığı ikamet ve araçlara yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının kullandığı ikamet ve araçlara yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurda sokulan uyuşturucu maddeleri sokak satıcılarına temin ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışma sonucu ekipler, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes'teki 3 ikamet ve 5 araca baskın düzenledi.

Operasyonda, 15 kilo 500 gram esrar, pres ve vakum makineleri, tabanca, 15 fişek ile av tüfeği ele geçirildi.

Adreslerde gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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